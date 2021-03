Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Raubüberfall auf Taxifahrer

Zeugen gesucht.

Moers (ots)

Montag gegen 20.15 Uhr nahm ein 75-jähriger Taxifahrer am Moerser Bahnhof drei Personen auf. Die Fahrt führte zur Straße " Im Meerfeld". Als der Taxifahrer den Fahrpreis verlangte, traktierten die Fahrgäste den Mann. Diesem gelang die Flucht aus dem Fahrzeug. Er blieb unverletzt. Die Täter entwendeten den Fahrzeugschlüssel des VW Touran und flüchteten in Richtung Jungbornpark. Beschreibung : Südländer, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, normale Statur, dunkle Kleidung, dunkle Handschuhe, trugen ein Käppi und eine blaue OP Maske. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Moerser Bahnhof bzw.auf der Straße " Am Meerfeld " in der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr gemacht haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache in Moers, Tel 02841-1710.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell