Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkrs. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen (03.12.2021)

Immendingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am frühen Freitagmorgen, zwischen 06.15 Uhr und 06.30 Uhr, in der Max-Eyth-Straße. Der Unbekannte war mit seinem Auto unterwegs, als er in der Rechtskurve nach der Sporthalle vermutlich aufgrund Glatteis ins Rutschen geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort aufgestellten Bauzaun prallte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. An der Unfallstelle blieben zwei rot/schwarze Radkappen zurück, welche den Rückschluss zulassen, bei dem Verursacherfahrzeug handele es sich um einen VW Caddy, Touran oder Golf. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

