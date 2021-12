Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Tuttlingen) Betrüger wieder mit Schockanrufen unterwegs (02.-03.12.2021)

Möhringen und Mahlstetten (ots)

In den letzten Tagen haben wieder Betrüger versucht, mit Schockanrufen an Geld von Bürgern zu gelangen. Am Mittwoch und am Donnerstag riefen die Betrüger im Landkreis Tuttlingen bei einer 75-jährigen Frau und einem 71-jährigen Mann an, um Geld zu fordern. Der Inhalt des Telefonats war in beiden Fällen ähnlich: Ein Familienmitglied oder Bekannter hätte einen schweren Unfall gehabt und nun müsse der Sachschaden beglichen werden. Keiner der beiden Senioren kam den Aufforderungen nach und es kam zu keinem Sachschaden.

Die Polizei warnt vor diesen und ähnlichen bekannten Betrugsmaschen, mit denen Betrüger trotzdem immer wieder zum Erfolg kommen. Wie man sich davor schützt ist nachzulesen auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell