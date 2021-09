Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Schwegenheim (ots)

Am Freitag, gegen 8 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin, Am Lindenplatz in Schwegenheim bei einem Wendemanöver mit ihrem PKW mehrere Treppenstufen, sowie eine Straßenlaterne. Bei der flüchtenden Fahrerin soll es sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau mit hellen Haaren gehandelt haben. Hinweise zu dem Unfall oder der Unfallverursacherin nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

