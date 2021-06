Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Einbeck

Northeim (ots)

(hor) Sonntag, 06.06.2021, 07:20 h bis 17.30 h, Einbeck, Kohnser Weg, Gelände eines Friseurgeschäftes mit Cafe

Ein nicht ganz gewöhnlicher Verkehrsunfall geschah am Sonntag im Laufe des Tages in Einbeck. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen die Fassade des Geschäftshauses, indem ein Friseur und eine Bäckerei mit Cafe untergebracht sind. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden und die Regulierung zu kümmern. An dem Gebäude wurde ein Glaselement der Fassadenverkleidung beschädigt. Das Element hatte die Größe von ca. 35 cm Breite und 250 cm Höhe. Es stand auf einem Sockel. Ein Hinweis auf einen Verursacher konnte nicht erlangt werden, da weder Fremdlack oder Kfz-Teile festgestellt werden konnten. Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann oder etwas gesehen hat, melde sich bitte bei der Polizei in Einbeck unter 05561 - 94978-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell