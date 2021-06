Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus leerstehendem Bahnhofsgebäude

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhofstraße, Freitag, 04.06.21, 14.30 Uhr - Sonntag, 06.06.21, 16.30 Uhr

Kreiensen (schw) - In der Zeit von Freitag, 04.06.21, 14.30 Uhr bis Sonntag, 06.06.21, 16.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Bürogebäude des Bahnhofs in Kreiensen ein. Wohl in der Hoffnung etwas Verwertbares zu finden wurden die Räumlichkeiten im Gebäude durchsucht. Da das Gebäude jedoch größtenteils nicht mehr aktiv genutzt wird, befanden sich keine hochwertigen Gegenstände in dem Gebäude. Nach Rücksprache mit dem Notfallmanagement der Deutschen Bahn konnte lediglich der Verlust einer Funkklingel im Wert von ca. 70,-EUR festgestellt werden. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum, im Bereich des Bahnhofsgebäudes Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

