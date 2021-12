Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt (02.12.2021)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden von 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Straße "Unteren Hauptstraße" in Tuttlingen entstanden. Ein 48-jähriger Porsche-Fahrer streifte im Vorbeifahren einen im Halteverbot stehenden Hyundai i30. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

