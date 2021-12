Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Opel prallt frontal gegen Lastwagen

Oberndorf (ots)

Bei einem Unfall auf der alten B14 am Ortsende von Alt-Oberndorf ist ein Lastzug mit einem Opel zusammengestoßen. Dabei wurde der 25-Jährige im Opel leicht verletzt. Gekommen war es zu dem Unfall, weil der 42-Jährige ortsunkundige Laster-Fahrer, der wegen eines Unfall auf der Autobahn die Umleitungsstrecke in Richtung Rottweil fuhr, die Vorfahrt des entgegenkommenden Opel-Fahrers nicht beachtete. Dieser prallte frontal auf die Zugmaschine des 40 Tonnen schweren Sattelzugs. Wegen des Unfalls kam es zu Behinderungen auf der Umleitungsstrecke. Der Verkehr konnte von der Polizei jedoch in beide Richtungen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Am Opel entstand Totalschaden. Den Gesamtsachschaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

