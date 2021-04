Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen sucht nach Zeugen zu einem Zwischenfall, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Straße Am Alten Hafen im Bereich des Kanalufers ereignete. Ein bislang unbekannter Mann sprach drei Jungs im Alter von neun, zehn und elf Jahren an. Anschließend nahm er den 11-Jährigen in den "Schwitzkasten". Als der Junge sich aus dem Griff des Mannes befreien konnte, flüchteten die Kinder. Der Mann verfolgte sie zunächst, fuhr aber kurze Zeit später vermutlich in einem schwarzen Cabriolet in Richtung Schepsdorf davon. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt sein und hatte eine dickliche Statur. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt sowie einen Drei-Tage-Bart. Zudem führte er einen kleinen schwarzbraunen Hund mit sich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

