Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite konnte sich eine Polizeibeamtin retten, um an einer Kontrollstelle in der Ulmer Straße nicht von einem Fahrzeug erfasst zu werden. Das Fahrzeug sollte angehalten werden, weil es mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Eislingen unterwegs war. Trotz eindeutiger Haltezeichen raste der 26 Jährige Fahrer des Fiat auf die Beamtin zu. Glücklicherweise konnte an dem Auto das Kennzeichen abgelesen werden. Bei der Fahnung konnten Auto und Fahrer an der Nähe seiner Wohnung festgestellt werden. Aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise wurde sein Führerschein einbehalten Ein Grund für die Aktion war nicht ersichtlich, er hatte weder Alkohol, noch Drogen zu sich genommen.

