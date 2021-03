Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Handtasche aus Auto gestohlen + Alarmanlage verschreckt Einbrecher + Autos demoliert + Audi landet im Feld

Friedberg (ots)

+++

Bad Nauheim: Handtasche aus Auto gestohlen

An den Streuobstwiesen wurde am Sonntagnachmittag eine Handtasche aus einem verschlossenen Auto geklaut, wie die Besitzerin des schwarzen Mercedes gegen 17.15 Uhr feststellte. Offenbar hatten in ihrer Abwesenheit Unbekannte die Tasche entdeckt und eine Scheibe eingeschlagen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

In der Nacht zu Sonntag haben Einbrecher versucht, in die Verkaufsräume eines Geschäfts in der Schulstraße einzudringen, indem sie an einem Fenster im Erdgeschoss hebelten. Kurz vor 2 Uhr ertönte die installierte Alarmanlage, woraufhin die Langfinger das Weite suchten. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schulstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Rosbach: Autos demoliert

Mehrere geparkte Fahrzeuge hat ein Vandale am späten Freitagabend entlang der Haupt- sowie Parkstraße in Rodheim beschädigt. Gegen 23.45 Uhr waren Anwohner aufgrund einigen Lärms auf eine dunkel gekleidete Person mit dunkler Wollmütze aufmerksam geworden, die dann zu Fuß in Richtung Park davonrannte. Eine verständigte Polizeistreife stellte in der Nacht insgesamt 6 beschädigte Fahrzeuge fest, an denen Außenspiegel abgetreten bzw. abgerissen worden waren. Bei diesen handelt es sich um zwei VW Golfs, einen VW Polo einen Mercedes Sprinter, einen Skoda Fabia, sowie um einen Iveco-LKW. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

+++

Niddatal: Audi landet im Feld

Bei einem Alleinunfall am Samstagabend (20.3.21) auf der L3187 zwischen Dorn-Assenheim und Assenheim sind beide Insassen eines hochmotorisierten Audi verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr war der 39-jährige Fahrer aus Niddatal auf der Landstraße 3187 von der Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich das mit zwei Personen besetzte Auto überschlug und schließlich auf einem Acker liegen blieb. Der 39-jährige Beifahrer zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich leichte Verletzungen zu; der Autolenker kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem total demolierten PKW liefen Betriebsmittel aus; es musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht derzeit noch nicht fest. Da es Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum gab wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell