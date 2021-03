Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: (Korrektur) Bad Nauheim: falsche Wasserwerker bestehlen Rentnerin - Polizei bittet um Hinweise!

Friedberg (ots)

Achtung, die zuvor übersandte Pressemitteilung war fehlerhaft. Der Tatort befindet sich nicht, wie irrtümlich angegeben, in Ober-Mörlen, sondern in Nieder-Mörlen.

Ich bitte, dies zu berücksichtigen.

Bad Nauheim: falsche Wasserwerker bestehlen Rentnerin - Polizei bittet um Hinweise!

Es ist kurz vor 13 Uhr am Mittwoch (17.3.21), als es an der Haustür der 85-jährigen Seniorin klingelt. Vor dem Haus in der Weingartenstraße in Nieder-Mörlen steht ein Mann, der behauptet, im Auftrag der Wasserwerke geschickt worden zu sein. Anlass sei ein Rohrbruch; man müsse nun dringend ihre Leitungen abdrehen. Der Unbekannte drängt die Frau ins Badezimmer und beginnt, dort zu hantieren. Coronabedingt sei er allein unterwegs und deshalb auf die Mithilfe der Rentnerin angewiesen. Die Dame schöpft Verdacht, aber der vermeintliche Arbeiter versperrt ihr den Weg. Er komme beruflich in große Schwierigkeiten; könne gar seinen Job verlieren, sollte sie ihn nicht weiter unterstützen.

Nach wenigen Minuten ist der Spuk zunächst vorbei. Der Handwerker verlässt hastig das Einfamilienhaus. Nun muss die 85-Jährige feststellen: ihr Bauchgefühl war richtig gewesen! Sämtliche Türen stehen offen. Sie eilt zur Nachbarin. Man verständigt die Polizei.

Verschiedene Schränke sind durchsucht, es fehlt Bargeld und Schmuck. Die zugehörigen Schatullen liegen verstreut auf dem Fußboden. Offenbar hatte sich ein Komplize zunächst verborgen gehalten und war den beiden unbemerkt hinein ins Haus gefolgt. Während einer die Geschädigte ablenkte, schnüffelte der andere in Schränken und Schubladen.

Mehrere Fälle beobachtet

Bereits am Dienstagnachmittag (16.3.21) war es im Licher Ortsteil Eberstadt zu einer ähnlichen Tathandlung gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/4866164). Neben weiteren Fällen in Gudensberg (Nordhessen) am 15.3.21 und Fulda(Osthessen) am 16.3.21 wurde an diesem Tage auch in Bad Soden-Salmünster (Südosthessen) ein derartiger Vorfall bekannt. In Südosthessen waren in diesem Zusammenhang drei Personen aufgefallen, die in einem silbernen Mercedes-Kombi unterwegs gewesen sein sollen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Friedberger Kripo ermittelt nun im Fall Bad Nauheim und bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Wem sind am Mittwochnachmittag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr verdächtige Personen in der Weingartenstraße in Nieder-Mörlen aufgefallen? Wurde dort genannter PKW oder andere, auffällige Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte unter 06031/6010. Die Geschädigte beschreibt den falschen Wasserwerker als etwa 170 bis 175 cm großen Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren. Er sei von normaler Statur, hellen Hauttyps und hatte braune, mittelkurze Haare. Zur Tatzeit war der Unbekannte demnach mit einer gelben Jacke (ähnlich Warnweste) und dunkler Hose bekleidet. Unter der Oberbekleidung trug er ein helles Hemd. Im Gesicht trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung und soll sehr schnell, möglicherweise mit einem nicht näher bekannten, ausländischen Akzent gesprochen haben.

Tobias Kremp

Pressesprecher

