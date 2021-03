Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrrad gestohlen + Fahrzeug geknackt - Werkzeug genommen + Alarm vertreibt Diebe + Von Fahrbahn abgekommen

Friedberg

Friedberg: Fahrrad gestohlen

Ein blaues Damenfahrrad von Hercules haben Diebe aus dem Vorgarten eines Wohnhauses in der Mainzer-Tor-Anlage gestohlen. Das mit Schloss gegen Wegnahme gesicherte Zweirad war unter einem dortigen Balkon abgestellt worden. Die Tat muss sich bereits zwischen Samstag, 6.3.(, 18 Uhr) und Sonntag, 7.3.(, 11 Uhr) ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Fahrzeug geknackt - Werkzeug genommen

Aus einem in der Geisenheimer Straße in Wölfersheim abgestellten, weißen Kleintransporter haben Unbekannte mehrere Arbeitsmaschinen und Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Zuvor war ein Türschloss gewaltsam aufgebrochen worden, wodurch sich die Diebe Zugang zum Innenraum verschafften. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Samstag, 6.3. (21.30 Uhr) und Montag, 15.3. (12 Uhr). Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Alarm vertreibt Diebe

Bei dem Versuch, ein Motorrad von seinem Abstellplatz zu stehlen, haben Diebe am frühen Montagmorgen (15.3.21) dessen Alarmanlage ausgelöst. Sie flüchteten ohne Beute. Gegen 2.45 Uhr ertönte das schrille Signal des Diebstahlschutzes der weißen Kawasaki, die auf einem Privatgrundstück in der Wetterstraße stand. Mögliche Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochabend (17.3.21; 21.30 Uhr) ist auf der Gießener Straße eine 44-jährige Bad Nauheimerin am Steuer ihres braunen Dacia im Bereich Am Burgberg von der Straße abgekommen und in eine dortige Schutzplanke geprallt. Rettungskräfte brachten die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 44-Jährige während der Fahrt möglicherweise gesundheitliche Probleme bekommen, woraufhin es zum Unfall gekommen war.

