POL-WE: Butzbach: Ladendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Ladendieb am vergangenen Donnerstag (11.3.) in einem Drogeriemarkt in der Weiseler Straße seine mit Parfümflakons gefüllte Umhängetasche fallen ließ und daraufhin von einer Angestellten angesprochen wurde, drückte er die Frau gewaltsam beiseite und flüchtete ohne Beute. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 175 - 180 cm großen, dunkelhäutigen Mann mit schmalem Gesicht gehandelt haben. Dieser hatte schwarze Haare, die er auffallend in die Höhe frisiert hatte. Er trug eine knallrote Winterjacke, Jeans und Turnschuhe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Vorfall durch mehrere Passanten in der Fußgängerzone beobachtet worden. Da von diesen momentan keine Personalien bekannt sind, bittet die Polizei darum, die als wichtige Zeugen infrage kommenden Fußgänger, sich telefonisch bei den Ermittlern in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

