Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auseinandersetzung in der Berliner Straße + Mercedes zerkratzt

Friedberg (ots)

+++

Büdingen: Auseinandersetzung in der Berliner Straße

Am Montagabend (15.3.) ist es in der Berliner Straße in Büdingen Zeugenangaben zufolge zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Demnach waren in Höhe einer dortigen Pizzeria gegen 20.25 Uhr zwei Männer (40-Jähriger und 29-Jähriger aus Büdingen) aus einer anderen Personengruppe heraus angegriffen- und verletzt worden. Zeugen waren auf das Treiben aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt, woraufhin die Gruppe von 4 bis 6 Personen schließlich zu Fuß in Richtung Innenstadt wegrannte. Die beiden leicht verletzten Männer brachten Rettungskräfte zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus; eine stationäre Aufnahme war dort nicht erforderlich. Möglicherweise hatten weitere Zeugen das Geschehen beobachten können oder waren den flüchtenden Tatverdächtigen begegnet. Hinweise zum Tatgeschehen sowie bezüglich der Identität der flüchtigen Personen erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

+++

Bad Vilbel: Mercedes zerkratzt

Einen grauen Mercedes haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (10.30 Uhr) in der Danziger Straße zerkratzt und so einigen Schaden verursacht. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum im Bereich der 20er-Hausnummern. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter 06101/54600.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell