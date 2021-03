Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Porsche gestohlen + renitentem Ladendieb gelingt Flucht + Unfallfahrer demoliert Hydranten - Ermittler bitten um Hinweise

Friedberg (ots)

+++

Bad Nauheim: Porsche gestohlen

Autodiebe haben in der Nacht zu Montag (15.3.) im Stadtteil Rödgen ein graues Porsche-Cabrio gestohlen. Das hochwertige Fahrzeug stand in der Nacht auf einer Parkfläche an der Rödgener Hauptstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten Anwohner etwa gegen 3 Uhr das Aufheulen eines Motors wahrgenommen, bei welchem es sich um jenen des entwendeten Sportwagens gehandelt haben könnte. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen. Wem sind in der Nacht auf Montag sich verdächtig verhaltende Personen oder auffällige Fahrzeuge in der Rödgener Hauptstraße aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

+++

Büdingen: renitentem Ladendieb gelingt Flucht

Am Montagabend (15.3.) ist es in einem Supermarkt in der Düdelsheimer Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Da im Kassenbereich der Alarm auslöste, sprintete der Dieb davon. Ein Sicherheitsmitarbeiter verfolgte ihn bis zum nahegelegenen Bahnhof. Dort kam es dann zu einer Rangelei, in deren Rahmen der Ladendieb schließlich entkommen konnte. Passanten hatten die Situation beobachtet und die Polizei verständigt, die den Unbekannten am Abend nicht mehr hatte aufspüren können.

Die Büdinger Ermittler bitten nun um Hinweise möglicher weiterer Zeugen, denen der mit einem auffälligen weißen Maleranzug und Rucksack bekleidete, etwa 180 cm große und ungefähr 20 Jahre alte Mann auf seiner Flucht begegnet ist, Tel. 06042/96480.

+++

Ortenberg: Unfallfahrer demoliert Hydranten - Ermittler bitten um Hinweise

Bereits am Mittwoch, 3.3. kam es in der Eckartsborner Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein Standrohr sowie ein Unterflurhydrant beschädigt wurden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden, den die Polizei auf etwa 5.000 Euro schätzt, zu kümmern, war der Verursacher weitergefahren. Gegen 13 Uhr war auf der Straße nahe einer dortigen Baustelle der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer gegen besagten Hydranten gestoßen. Die Büdinger Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell