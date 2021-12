Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Tannheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Wohnhaus (03.12.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 18:45 Uhr hebelte eine bisher unbekannte Täterschaft eine massive Kellertüre aus Metall an einem Einfamilienhaus im Mühleschweg in Tannheim auf. Die lauten Aufbruchgeräusche wurden durch den Bewohner im Obergeschoss wahrgenommen, welcher laut nach seiner Frau rief. Offensichtlich nahm die Täterschaft die Rufe wahr und flüchtet ohne Diebesgut aus dem Gebäude. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage geht die Polizei von drei Tatverdächtigen aus. Möglichweise war im Bereich der Unterführung zur L181 ein Fluchtfahrzeug der Täterschaft geparkt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

