POL-WES: Voerde - Diebstahl eines Opel Vivaro

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Dienstag stahlen Unbekannte einen weißen Transporter, der an der Ahrstraße in Götterswickerham parkte.

Das Auto der Marke Opel Vivaro ist auf das Kennzeichen MOL-Al 435 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

