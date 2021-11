Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Feuerwehren des Landkreises Ravensburg wurden im Bereich Elektrifizierung der Bahnstrecken geschult

Landkreis Ravensburg (ots)

(FBÖ-arei)10.10.2021

Durch die nun abgeschlossenen Maßnahmen der Deuten Bahn AG zur Elektrifizierung der Strecken in unserer Region, wurde eine umfassende Schulung der Einsatzkräfte durch das Landratsamt Ravensburg organisiert. Am 08. und 09. Oktober 2021 wurden auf dem Gelände beim Bahnhof Ravensburg zahlreiche Rettungskräfte durch Fachleute der Deutschen Bahn AG im Bereich von Bahn-Oberleitungen geschult und unterwiesen. Oberleitungen im Bahnverkehr stehen unter Hochspannung von 15.000 Volt und stellen so eine große Gefahr für Einsatzkräfte da. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck war es daher ein großes Anliegen, das die betroffenen Feuerwehren zu dieser Thematik ausführlich geschult werden, zumal die Baumaßnahmen für die Allgäu-Bahn und die Süd-Bahn im Sommer zu Ende geführt und die Leitungen kurz darauf unter Spannung gesetzt wurden. Gerne öffnete man das Schulungsangebot aber auch für andere Organisationen der Blaulichtfamilie. So waren unter den knapp 100 Teilnehmern auch Gruppen des Technischen Hilfswerkes, der Johanniter Unfallhilfe, des Roten Kreuzes, ebenso wie Mitarbeiter der integrierten Leitstellen und des Landratsamtes, Notärzte und Polizeibeamte. Die Veranstaltung war zudem auch auf die Nachbarlandkreise in Bayern und dem Bodenseekreis erweitert worden. Im Focus der Veranstaltung standen die Gefahren, die bei einem Bahnunfall auf die Hilfsorganisationen zukommen können. Durch die enorm hohe Spannung kann es bereits in einem Abstand von rund 3 Metern zu einem tödlichen Stromüberschlag kommen. Bei entgleisten Schienenfahrzeugen, aus denen Reisende gerettet werden müssen, ist daher einiges an Fachwissen zur Gefahrenabwehr notwendig. Mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG aus verschiedenen Fachbereichen, wie dem Oberleitungsbau, der Lokführerausbildung, dem Notfallmanagement und der Betriebssicherheit schulten in wechselnden Gruppen über zwei Tage hinweg die Rettungskräfte der Region. Mit dem Schwerpunkt auf die Konstruktionen und Funktionen der Oberleitungen und dem sogenannten Fahrdrahtes, lagen auch verschiedene Modelle von elektrischen Schienenfahrzeugen im Bereich dieser Fortbildung. Speziell die Maßnahmen zur Erdung und die Möglichkeiten der Notabschaltungen wurden genau erörtert. Zudem ist es für den Ernstfall unumgänglich, die Strukturen und Notfallorganisation im Bahnbetrieb zu kennen. Eine abgestimmte und enge Zusammenarbeit an der Einsatzstelle ist das Fundament für einen erfolgreichen Einsatz im Bahnverkehr.

Original-Content von: Feuerwehren des Landkreises Ravensburg, übermittelt durch news aktuell