POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Meckenheim - Polizei bittet um Hinweise

Bonn/Meckenheim (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag (04.09.2021) in ein Einfamilienhaus in der Zoppoter Straße in Meckenheim ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand verschafften sich die Unbekannten gegen 01:15 Uhr durch das Öffnen einer Terrassentür Zugang zum Erdgeschoss des Hauses und suchten offensichtlich nach Wertsachen.

Durch Geräusche wurde eine Hausbewohnerin, die sich in einer höher gelegenen Etage befand, aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Die Täter entfernten sich unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, konnte bislang noch nicht abschließend festgestellt werden. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Das Kriminalkommissariat 34 übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruch gesehen wurden, nimmt die Polizei Bonn unter der Rufnummer 0028/15-0 entgegen.

