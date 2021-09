Polizei Bonn

POL-BN: Brüser Berg: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf dem Brüser Damm

Bonn (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.09.2021) ereignete sich auf dem Brüser Damm ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt wurden.

Nach den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 49-Jähriger mit einen Transporter gegen 16:10 Uhr die Hallestraße und beabsichtigte auf den Brüser Damm einzubiegen. Zur gleichen Zeit war ein 37-jähriger Mann, ebenfalls mit einen Transporter, auf dem Brüser Damm in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Damm unterwegs. Kurz hinter dem Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. In der Folge verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach einen Metallzaun auf dem Mittel- bzw. Grünstreifen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Autofahrer mussten mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden, dass der 49-Jährige mittlerweile wieder verlassen konnte.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogeneinwirkung des 37-jährigen Autofahrers. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an, die im Krankenhaus entnommen wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Es entstand außerdem ein Sachschaden von rund 50000 Euro. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

