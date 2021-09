Polizei Bonn

POL-BN: Körperverletzungsdelikt in Bonn-Holzlar - 27-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 02.09.2021, gegen 21:30 Uhr, wurde die Polizei auf den Finkenweg in Bonn-Holzlar alarmiert - der Anrufer machte Angaben zu einer verletzten Person. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizei-und Rettungskräfte trafen vor Ort einen 27-Jährigen an, der augenscheinlich mit einem Messer im Gesichtsbereich verletzt war. Der Verletzte wurde nach erfolgter Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach dem aktuellen Sachstand hielt er sich zur genannten Zeit im Bereich der Straße "Finkenweg" auf, als er plötzlich Schreie/mögliche Hilferufe einer weiblichen Person wahrnahm. Er sah dann einen ihm unbekannten Mann, der augenscheinlich davonlief und sprach diesen an. Im weiteren Verlauf entwickelte sich dann eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 27-Jährige von dem Unbekannten mit einem Messer attackiert und im Gesicht verletzt wurde. Der Täter entfernte sich dann vom Tatortbereich.

Ein Passant wurde auf die verletzte Person aufmerksam und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Verdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

20-35 Jahre alt

ca. 180cm groß Dreitagebart südländisches Erscheinungsbild

Das zuständige KK 11 hat die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung übernommen und fragt:

Wer hat Beobachtungen gemacht, die in einem möglichen Zusammenhang mit dem geschilderten Tatgeschehen stehen könnten? Wer kann Hinweise geben, die mit den geschilderten Rufen einer weiblichen Person im Bereich der Straße "Finkenberg" in Verbindung stehen könnten?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

