Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tür vorsätzlich beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 18.02.2022; 18:44 Uhr

Am Freitagabend, den 18.02.2022, wurde ein 35jähriger Bewohner eines Wohnhauses im Neuen Markt von Zeugen dabei beobachtet, wie er in einem "Rauschzustand" die Glastür eines leerstehenden Ladengeschäftes im Erdgeschoss einschlug. Hierbei ist ein Schaden von ca. 200,- Euro entstanden. Der Vermieter des Verursachers wurde über die Beschädigung in Kenntnis gesetzt und will daraus nun mietrechtliche Konsequenzen ziehen. Gegen den polizeilich bekannten Mieter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell