Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 19.02.2022; 13:00 - 14:00 Uhr

Am Samstag, den 19.02.2022, besuchte ein 26jähriger Kasselaner ein Warenhaus am Altendorfer Tor. Zu diesem Zweck parkte der junge Mann, gegen 13:00 Uhr, seinen Pkw auf dem Parkplatz des Marktes. Als er nach seinem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw touchiert und beschädigt hatte. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, hatte sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561.949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell