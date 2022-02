Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einsatzgeschehen aufgrund des Sturmtiefs 'Zeynep'

Bild-Infos

Download

Bad Gandersheim (ots)

Freitag, den 18.02.2022, ca. 20:00 Uhr bis Samstag, den 19.02.2022, ca. 09:00 Uhr

Bereich des Polizeikommissariats Bad Gandersheim (Bad Gandersheim, Kalefeld, Kreiensen)

Durch das Sturmtief 'Zeynep' kam es in dem Zuständigkeitsbereich des PK Bad Gandersheim zu insgesamt zwölf Einsätzen, bei denen hauptsächlich Gefahrenstellen aufgrund umgestürzter Bäume oder herabgefallender Äste auf Fahrbahnen vorlagen. Die Gefahrenstellen konnten teilweise durch eigene Mittel beseitigt werden. War dies durch die eingesetzten Beamten aufgrund der Größe der Gefahrenstelle nicht möglich, wurden die örtlich zuständigen Feuerwehren, Bauhöfe und Straßenmeistereien involviert. Am Morgen des 19.02.2022 wurde ein umgestürzter Baum auf dem Dach eines Mehrfamilienhaus im Flugplatzweg in Bad Gandersheim gemeldet. Da dieser aber glücklicherweise keinen größeren Schaden verursacht hat und keine weitere Gefahr bestand, wurde der Sachverhalt an den zuständigen Vermieter weitergetragen, der sich um die Beseitigung kümmert.(Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell