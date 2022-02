Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines hochwertigen Pkw und Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots)

Northeim (Se)

Samstag, den 19.02.2022, in der Zeit von 01.45 und bis 02.15 Uhr 37186 Moringen, Siedlung Kirchberg

Zwei unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln der Terrassentür während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Reddersenstraße ein. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter nahmen den Fahrzeugschlüssel eines in der Garage geparkten Pkw Audi RS 6 (gelbfarbend)an sich. Der Audi wurde von den Tätern entwendet. Gesamtschaden ca 74.000.-EUR. Im gleichen Zeitraum wurden ebenfalls in der Reddersenstraße das Kennzeichenpaar eines weiteren geparkten Pkw entwendet. Die Täter flüchteten mit dem Audi in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise auf die Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Northeim oder Moringen Tel.: 0555170050 oder 05554998930

