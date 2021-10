Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in Eschelbronn ein. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 7 Uhr und 18 Uhr die Abschlusstür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kandelstraße auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen. Inwiefern dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

