Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Falschfahrer unter Drogeneinfluss

Gengenbach, B33 (ots)

Ein mutmaßlicher Falschfahrer rückte am späten Montagabend in den Fokus der Beamten des Polizeireviers Haslach. Gegen 22:30 Uhr erreichte die Polizei die Meldung, dass ein Autofahrer auf der B33 in Richtung Haslach auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs gewesen sein soll. Der 55-Jährige konnte schließlich kurz vor einem Rastplatz einer Kontrolle unterzogen werden, wobei sich herausstellte, dass er wohl unter dem Einfluss von Cannabis stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Außerdem muss der Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Mögliche Zeugen oder gar durch den Vorfall gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07832 97592-0 mit dem Polizeirevier Haslach in Verbindung zu setzen.

/jp

