Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Küchenbrand

Biberach (ots)

Ein Küchenbrand hat am Montagabend in der Brauereistraße einen Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz ausgelöst. Das Feuer ist nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 20 Uhr bei einer Essenszubereitung ausgebrochen. Ein Aufgebot von rund 60 Wehrleuten aus Biberach und Zell am Harmersbach löschte die in Flammen stehende Küche des Einfamilienhauses ab. Ein Mann, der auch mutmaßlich für die kurzzeitig unbeaufsichtigte Mahlzeit verantwortlich war, handelte sich bei den ersten, eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung ein und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei den Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Haslach wird überdies die Möglichkeit eines technischen Defekts geprüft. Der durch den Brand entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell