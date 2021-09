Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Hohnhorst (ots)

(Gai) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im OT Nordbruch Wahlplakate der SPD und der Partei Bündnis 90/Die Grünen mit Farbe beschmiert. Einer heimischen Bundestagsabgeordneten wurden dabei quasi Hörner aufgesetzt. Außerdem wurden diverse Hakenkreuze aufgesprüht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich daraufhin, dass das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organe kein "dummer Jungenstreich" ist, sondern eine Straftat. Der Staatsschutz ermittelt in diesem Fall. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Tel.nr.: 05723/9461-0 in Verbindung zu setzen.

