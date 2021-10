Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Einbruch in Werkstattraum - Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochabend brachen unbekannte Täter in einen Werkstattraum im Stadtteil Wieblingen ein. Der Täter entfernte auf unbekannte Art und Weise das Vorhängeschloss, mit dem die Werkstatt im Hinterhof eines Anwesens in der Falkengasse gesichert war. In dem Raum ließ der Einbrecher einen Musikverstärker sowie eine Kasse mit Bargeld mitgehen und flüchtete anschließend vom Tatort.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

