Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - BMW beschädigt

Lingen (ots)

Am Montag kam es an der Straße Am Birkenhain zwischen 16.40 und 17.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten weißen BMW. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich um Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zur unfallflüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 zu melden.

