Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Hesepe - Zeugen gesucht

Groß Hesepe (ots)

Am Dienstag kam es gegen 2.45 Uhr ist auf der Georg-Klasmann-Straße zwischen Groß Hesepe und Twist zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Pkw-Führer sei hierbei auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass der Fahrer eines Audi auf den Grünstreifen ausweichen musste und in einem dortigen Graben verunfallte. Der 29-jährige Fahrer des Audi verletzte sich hierdurch leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Groß Hesepe fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter Telefonnummer 05931-9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell