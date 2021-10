Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Sonntag gegen 15.30 Uhr kam es auf dem Radweg an der Straße Am Schullendamm zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin war auf dem Radweg in Richtung Emsstraße unterwegs, während ein 55-jähriger Radfahrer den Weg an der Straße An der Bleiche in Fahrtrichtung Schullendamm befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die beteiligte Pedelec-Fahrerin ist daraufhin gestürzt und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter Telefonnummer 05931-9490 in Verbindung zu setzen.

