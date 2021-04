Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Teures Laptop gestohlen

Kassel (Hessen) (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde am vergangenen Freitag ein 60-Jähriger aus Freiburg (Breisgau). Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr in einem Inter-City-Express, während der Fahrt von Frankfurt am Main nach Kassel.

Als der 60-Jährige zur Toilette ging, nutzte ein 22-jähriger Saarbrücker die Gunst der Stunde und entwendete ein Laptop im Wert von ca. 1500 Euro.

Pech gehabt

Andere Reisende hatten den Langfinger bei seinem Diebstahl beobachtet und so konnte der Saarbrücker im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden. Das Laptop bekam der rechtmäßige Besitzer zurück.

Wegen des Diebstahls muss der 22-Jährige nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell