Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Diebstahl von Baumaschinen

Haselünne (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Straßenbaustelle in der Meppener Straße unter anderem Baumaschinen im Wert von 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

