Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Diebstahl von Stromkabeln

Geeste (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Tulpenweg auf drei Baustellen zu einem Diebstahl von Stromkabeln auf einer Baustelle gekommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geeste unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell