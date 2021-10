Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Farbe gestohlen (Korrektur Tatort)

Lengerich (ots)

Zwischen Mittwoch und Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Holzhütte an einem Sportplatz an der Schulstraße in Lengerich eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und entwendeten aus der als Lagerraum genutzten Hütte einen Eimer Sportplatzfarbe. Zudem verunreinigten sie den Boden mit der Farbe. Anschließend brachen sie einen gesicherten Kühlschrank auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell