POL-EL: Neubörger - Zeugen gesucht

Am 28. September, gegen 7.30 Uhr, ließ ein Schüler versehentlich an der Bushaltestelle an der Börgerstraße Höhe Gartenstraße in Neubörger ein Saxophon, das ihm leihweise zur Verfügung gestellt wurde, liegen. Bei einer anschließenden Nachschau gegen 9 Uhr befand sich das Saxophon nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Saxophons machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260, zu melden.

