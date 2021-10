Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Opel prallt gegen Baum

Salzbergen (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es auf der Mehringer Straße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war gegen 0.05 Uhr in seinem Opel in Richtung Salzbergen unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,12 Promille.

