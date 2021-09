Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Räuberischer Diebstahl: 32-Jähriger schlägt mit Wasserkisten um sich - Festnahme

Unna (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl hat die Polizei am Samstag (25.09.2021) in Unna einen 32-Jährigen festgenommen.

Der Beschuldigte entwendete gegen 13.40 Uhr vor einem Getränkemarkt an der Mühlenstraße vier gestapelte Kisten mit leeren Wasserflaschen. Als ihn ein Mitarbeiter ansprach, wollte der 32-Jährige fliehen. Der Angestellte versuchte, den Unnaer aufzuhalten. Dabei spuckte und schlug der Beschuldigte mit den Wasserkisten in Richtung des Mitarbeiters, dem es im Anschluss gemeinsam mit einem weiteren Angestellten gelang, den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei am Boden zu fixieren. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit zur Wache, wo ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

