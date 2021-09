Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Sich sorgender Hundehalter bei Verkehrsunfall leichverletzt

Fröndenberg (ots)

Ein 61jähriger Fröndenberger Hundehalter überquerte die Westicker Straße in Fröndenberg, um einen dort stehenden Lkw-Fahrer nach seinem entlaufenden Hund zu befragen. Nach dem Gespräch betrat der Fußgänger erneut die Westicker Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei wurde der sich sorgende Tierfreund von einem vorbeifahrenden Pkw aus Fröndenberg touchiert und leichtverletzt. Der Fußgänger wurde zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankhaus verbracht. An dem Pkw des 63jährigen Fröndenberger Fahrers entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Ob der Hund wohlbehalten wieder bei seinem Herrchen ist, ist der Polizei nicht bekannt.

