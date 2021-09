Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad aus Halle gestohlen

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Motorrad ist in den vergangenen Tagen in Sembach gestohlen worden. Der Eigentümer meldete am Montagnachmittag, dass seine Maschine der Marke Suzuki übers Wochenende aus einer Lagerhalle in der Flugplatzstraße verschwunden ist.

Der Mann dachte nach eigenen Angaben zunächst, dass "lediglich" Vandalen am Werk waren, weil am Bürogebäude eine Scheibe eingeschlagen, aus den Räumen aber nichts gestohlen wurde. Erst später fiel ihm auf, dass sein Motorrad in der benachbarten Halle nicht mehr da ist.

Der Zündschlüssel ist noch im Besitz des Halters. Wie die Täter das Motorrad abtransportierten, ist unklar. Die Maschine trägt das amtliche Kennzeichen KL - PT2.

Hinweise auf verdächtige Personen oder den aktuellen Standort des Motorrads bitte an die Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620. |cri

