Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoreifen beschädigt

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021, kam es zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Bauhaus-Parkplatz in Haßloch, zur Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Durch unbekannte Täterschaft wurde der linke Vorderreifen eines schwarzen Mercedes aufgeschlitzt. Der Sachschaden wurde auf 200EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

