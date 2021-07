Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannter Verkehrsunfallgeschädigter

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021, kam es gegen 16:15 Uhr in Haßloch zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 27-Jährige PKW-Führerin befuhr die Lindenstraße in Fahrtrichtung Rennbahnstraße und touchierte mit ihrem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Aufgrund der Verkehrslage konnte sie nicht direkt anhalten und kam erst mit leichter Verzögerung zur Unfallstelle zurück. Da sie den geparkten PKW nicht mehr ausfindig machen konnte, informierte sie die Polizei Haßloch. Zeugen, die Hinweise zu dem geschädigten PKW geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Haßloch unter der Telefonnummer 06324-9330 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de melden.

