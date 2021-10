Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Altenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliches Überholmanöver verursacht Unfall - Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots)

Am Donnerstag gegen 16:10 Uhr verursachte eine bislang unbekannte Autofahrerin auf der L596A einen Unfall, nachdem sie von Altenbach nach Schriesheim fahrend kurz nach dem dortigen Stausee einen Radfahrer überholte und in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 24-jähriger Audi-Fahrer musste eine Notbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Einem nachfolgenden 32-jähriger Hyundai-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, wonach er dem Audi auffuhr. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten in Richtung Schriesheim davon. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 8000 Euro. Bei dem Auto der Flüchtigen soll es sich um einen kleinen weißen SUV der Marke Dacia gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell