Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Auffahrunfall mit drei Autos und mehreren Verletzten

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr kollidierte eine 56-jährige BMW-Fahrerin auf der Siebenbürgerstraße in Fahrtrichtung Wallstadt mit einem vorausfahrenden Audi und schob diesen auf einen Opel auf. Die 61-jährige Opel-Fahrerin und der 29-jährige Audi-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende BMW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät, fuhr dem Audi ins Heck und schob diesen auf den davor fahrenden Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich der Audi-Fahrer sowie dessen 50-jähriger Beifahrer, als auch der 77-jährige Beifahrer des Opels leicht. Der Audi und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter gesamtschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro.

