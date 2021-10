Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter verursacht Unfall mit hohem Sachschaden und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Innenstadt (ots)

Im Zeitraum vom 27.10.2021, 0:00 Uhr bis 28.10.2021, 9:45 Uhr kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, aus bislang unbekannter Ursache, von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen in C7, 9 geparkten VW. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher, ohne seine Pflichten nachzukommen. Am Donnerstagmorgen verständigte ein Passant die Polizei, nachdem er den stark beschädigten VW am Fahrbahnrand festgestellt hatte. Neben einem abgerissenen Seitenspiegel und mehreren Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, stellten die Einsatzkräfte auch eine beschädigte Glasscheibe am PKW fest. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Geräusche gehört haben und/oder Angaben zu dem Unfallverursacher und dessen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 12580 zu melden.

