Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit verletzter Kradfahrerin - Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots)

Am Donnerstagabend verunfallte eine 16-jährige Lenkerin eines Leichtkraftrades auf der Landstraße 549 zwischen Daisbach und der AVR-Anlage. Sie geriet gegen 17:45 Uhr in einem Kurvenbereich in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. *mm

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell