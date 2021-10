Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Jugendliche Sprayer vorläufig festgenommen

Wiesloch (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen, wurden am frühen Donnerstagabend zwei jugendliche Sprayer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, eine Wand der Eishalle in der Gerbersruhstraße, einen Treppenaufgang sowie einen Baum auf dem Verkehrsübungsplatz mit blauer Farbe besprüht. Das 15-jährige Duo wurde von den Beamten kurz nach 19 Uhr auf frischer Tat erwischt, ihre Spraydosen wurden sichergestellt. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest und muss noch beziffert werden. Nach Abschluss der Formalitäten wurden sie von ihren Eltern wieder mit nach Hause genommen. Die Ermittlungen dauern an.

